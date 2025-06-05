Bir dönem Erdoğan’ın sır küpüydü... Türkiye’nin geleceği için tek yolu gösterdi!

Erdoğan’ın bir zamanlar sır küpü olan Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, bugünkü köşe yazısında AKP’nin kurucularından İBB operasyonuna gelen ‘adalet çağrısına’ değinerek, iktidara doğru yol alınmalı çağrısını iletti.

AKP’LİLER SESLERİNİ YÜKSELTMİŞTİ

AKP kurucu ismi ve eski bakanlarından oluşan 19 imzalı Ekrem İmamoğlu tepkisi geçtiğimiz günlerde geldi. Eski Bakan Hüseyin Çelik, bir süre önce İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyerek, AKP'nin de benzer yollardan geçerek iktidar olduğunu açıkladı. Çelik eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da bulunduğu 18 isimle ortak bildiri metni paylaştı. Bildiri "Adalet Çağrısı" başlığı ile şu açıklamalarda bulundu:

"Makul gerekçelerden yoksun tutukluluklar, yargılama süresini gereksiz olarak uzatmak, iltisak ve irtibat gibi uydurma delillerle yeni suçlar ihdas etmek, gizli tanık kullanılarak suç icat ve isnat etmek, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilenlerin mal ve mülklerine el koymak, AİHM'nin kararlarını görmezden gelmek, KAYYIM atamaları ve KHK gibi uygulamalar anayasayı, uluslararası hukuku ve insan haklarını doğrudan ihlal etmektir. "

ERDOĞAN’IN SIR KÜPÜNDEN DOĞRU YOL ÇAĞRISI

19 imzalı Ekrem İmamoğlu tepkisine bu seferde bir zamanlar Erdoğan’ın sır küpü olan Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu’nda geldi. Karaalioğlu, iktidara ‘doğru yol’ çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“Hukuk da demokrasi de ülke de çok fazla yoruldu. Toplumun yüzü düştü, gençlerin geleceğe dair umutları kırıldı. Bu içten ve samimi çağrıya kulak verilmeli ve öneriler hayata geçirilmelidir. Türkiye’nin içinde bulunduğu gerilim, korku ve kutuplaşma atmosferinden acilen ve hızla uzaklaşması için aynı aciliyetle hukuka ve demokrasiye doğru yol alınmalıdır. Zira, Türkiye’nin iyi bir demokrasi ve güçlü bir hukuk devleti düzeninden daha değeli bir sermayesi yoktur.”