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Özlem Yıldız'dan eski aşkı Mehmet Ali Erbil'e dair çarpıcı itiraf

Erbil'in Kıbrıs'ta Ebru Cündübeyoğlu'yla yaptığı kaçamak nedeniyle ilişkisini bitiren Özlem Yıldız katıldığı programda yaptığı açıklamada "Mehmet Ali Erbil hiçbir zaman pişmanlığım değil" dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:47
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Bir dönem Mehmet Ali Erbille birlikte olan Özlem Yıldızdan o döneme dair açıklama

Özlem Yıldız'dan eski aşkı Mehmet Ali Erbil'e dair çarpıcı itiraf
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2013 yılında boşandığı Sinan Serter ile evliliğinden Demir adında bir oğlu dünyaya gelen Özlem Yıldız, 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk oldu. 42 yaşındaki sunucu, Mehmet Ali Erbil ile ilişkisine dair yıllar önce yaşananları anlattı.

"İNSANIN HAYATINDA BİR TAKIM TAŞLAR VAR"

Özlem Yıldız, "Mehmet Ali Erbil senin pişmanlığın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Nişanlanmadım ama o dönem öyle dediler. Yüzük falan takmadık ama ciddi bir ilişkinin içine girmiştik, ailemden onay almıştık. Mehmet Ali Erbil hiçbir zaman pişmanlığım değil, hele Mehmet Ali hiç değil. O dönem çok üzülmüştüm ama hayatımda 'olmasaydı olmazdı' diyeceğim şeyler var. Mehmet Ali'yi hiç tanımamış olsaydım, hayatıma hiç dokunmamış olsaydı belki şu an bu mesleği yapmıyor olabilirdim. İnsanın hayatında bir takım taşlar var.

O yüzden onu yaşamasaydım, onu tanımasaydım düşünceleri çok saçma bir kurgu olur. Her olayın ve yaşanmışlığım hayatımda mutlaka etkileri ve öğrettikleri var. Mehmet Ali de benim için öyle, her zaman çok kıymetli. Her zaman sağlıklı ve iyi olmasını dilediğim bir insan, hep öyle kalacak. Ona karşı kötü bir duygum yok.

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