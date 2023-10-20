Bir dönem siyasete bile giren Pringles artık marketlerde bulunamıyor

Pringles Türkiye pazarından çekiliyor mu?

Popüler cips markası raflarda yok

Pringles, dünyanın dört bir yanında popüler olan ve özellikle eşsiz kutusuyla tanınan bir cips markasıdır. Ancak son zamanlarda Türkiye’de Pringles bulmak oldukça zorlaştı.

İthalat ve tedarik sorunları neden olabilir

Pringles’in Türkiye’de bulunmamasının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kaynaklara göre, Pringles’in Türkiye’den çekildiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Özellikle pandemi döneminde ürün tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve ithalat sorunları, bazı ürünlerin Türkiye pazarında bulunmamasına neden olmuş olabilir.

Yerel alternatifler tercih edilebilir

Pringles’in Türkiye’den çekilmiş olması, cips severler için üzücü bir gelişme olsa da, yerel alternatifler ve benzer ürünlerle bu açığı kapatmak mümkün olabilir. Yerli üreticilerin de kaliteli ve lezzetli cipsler ürettiği bilinmektedir. Ayrıca yeni lezzetler denemek için de farklı markalar tercih edilebilir.

Pringles Belçika merkezli bir marka

Pringles, 1967 yılında Amerika’da kurulmuş, 2012 yılında ise Belçika merkezli Kellogg’s firmasına satılmıştır. Pringles, 140’tan fazla ülkede satışa sunulmaktadır.

Siyasete giren cips

Pringles, 2000’li yılların başında Cem Uzan’ın reklam kampanyasında popüler hale gelmiş ve Türkiye pazarında önemli bir paya sahip olmuştur.