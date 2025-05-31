Bir dönemin en ünlü ismiydi! Tuğba Ekinci sokak ortasında taklalar attı

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci’nin bir mekanın tanıtımı için takla atarken görüntülendi. Ekranlardan bir süredir uzak olan Ekinci sosyal medyadaki son görüntüsüyle gündeme geldi.

MEKANIN ÖNÜNDE TAKLALAR ATTI

Bir mekanın tanıtımı için takla atarken görüntülenen ünlü şarkıcı, yaptığı hareketlerle de herkesi şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları Ekinci için birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyadan yapılan yorumlar :

Para mı? Hemen takla atıyorum.

Parasız kaldı ve takla atmaya başladı.

Demek olay buralara geliyor sonra...

Kapıdaki vatandaş gibi izledim.

Ben takla atabilmesine daha çok şaşırdım.