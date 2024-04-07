Bir dönemin yıldız isminden şaşırtan itiraf. Şöhreti bırakıp gitmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönemin yıldız isminden şaşırtan itiraf. Şöhreti bırakıp gitmişti
Bir döneme damgasını vuran manken, sunucu ve oyuncu Tarık Tarcan şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakıp gitmişti. Seneler önce İstanbul'dan gidip Antalya'ya taşınan Tarcan, Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu ve itiraflarda bulundu.

2000’ler öncesine damgasını vuran ve Çarkıfelek adlı yarışma ile üne kavuşan Tarık Tarcan, aradan geçen uzun yılların ardından ortaya çıktı.

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Büyük bir üne sahipken her şeyi bırakıp bambaşka bir hayat yaşamaya başlayan Tarcan, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de ekranlara gelen Film Gibi Hayatlar adlı programına konuk oldu.

Tarcan, yılın yarısını Antalya'nın Kaleiçi semtinde, kalanını ise Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. İstanbul’u terk eden Tarcan, "İstanbul’u iyi ki terk etmişim, şimdi daha kötü. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömür var." dedi.

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“OYUNCULUĞU ERKEN BIRAKTIM”

Tarcan, şöhreti bırakıp gitmesiyle ilgili ise bir itirafta bulunarak:

“Oyunculuğu erken bıraktım dediğim vakitler da oldu. Bu dönemde bir oyuncunun menajerinin olması çok önemli. Keşke o zaman da olsaydı. Sinemayı bırakmış değilim. Televizyon programı yaptım, yine yapmak isterim ama televizyonda program yok, diziler var." dedi.

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