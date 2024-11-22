Bir final kararı daha! O dizinin de fişi çekildi

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Bir final kararı daha! O dizinin de fişi çekildi

Son günlerde kanallardan final kararları peş peşe gelmeye başladı. Diziler izlenme rekorlarının altında olunca erkenden final kararı almaya başladılar. O dizinin de final kararı aldığı ortaya çıktı.

Büyük umutlarla ekrana getirilen diziler istenen izlenme rekorlarını elde edemeyince erkenden final kararları almaya başladılar. TRT1’de başlayan Kara Ağaç Destanı ikinci sezon ortasında final kararı verdiği ortaya çıktı.

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DİZİNİN VEDA EDECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kara Ağaç Destanı” dizisinin ikinci sezon ortasında final yapmasına karar verildi. Mustafa Becit’in yazdığı, Cem Akyoldaş’ın ise yönettiği dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

REYTİNGLER YÜKSELİRSE DEVAM EDEBİLİR

26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin izlenme rekorlarında bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali bulunuyor.

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OYUNCU KADROSUNDA KİMLER BULUNUYOR

Kapadokya’da çekilen Olgun Şimşek’in Celal Ağa, değerli oyuncu Ayten Uncuoğlu’nun Paşa Kadın rollerine hayat verdiği dizide Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi ünlü isimler izleyicisiyle buluşuyordu.

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