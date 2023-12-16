Bir garip yol yardımı: Yolda kalan aracı ayaklarıyla böyle itti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yolda kalan bir araç Türk usulü yardımla gideceği noktaya ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre; gece yolda kalan bir aracı gideceği noktaya götürmek için yardıma koşan kişiler, çalışan bir araç ile yolda kalan diğer aracın arasına bir genci uzattılar.

İtme işleminde kullanılacak olan aracın ön kaportası üzerine uzanan bir şahıs, hareket eden araçtan aldığı güçle ayaklarını öndeki aracın arka tamponuna dayayarak öndeki aracın gideceği noktaya ulaştırılmasına yardımcı olmaya çalıştı.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olay, objektiflere bu şekilde yansıdı.