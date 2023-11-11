Bir grup Karadenizli Gazze'ye gitmek için Erdoğan'dan emir beklediklerini söyledi

Bir grup Karadenizli vatandaş, Gazze'ye gitmek için Erdoğan'dan emir beklediklerini söyledikleri video yayınladı. Videoya da fon müziği olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin jenerik müziği eklendiği dikkatlerden kaçmadı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu