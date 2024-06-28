‘Bir gün beni hatırla’ Öztürk’e ödül getirdi

Öztürk, edebiyat alanındaki başarısını uluslararası yeni bir ödülle daha taçlandırdı. İtalya’da ‘Pro Loco Derneği’ tarafından düzenlenen uluslararası şiir yarışmasında Türkiye’den Osman Öztürk; Bahar temalı şiirler dalında; “Ricordami Un Giorno-Bir Gün Beni Hatırla” isimli şiiriyle uluslararası şiir ödülü aldı.

Osman Öztürk, aldığı ödül hakkında şunları söyledi:

“Yazılarım ve şiirlerimle, ülkemin güvenliği kadar Türk edebiyatının da güvende olması, gelecek nesillere doğru aktarılması ve uluslararası arenada başarıyla temsiline de katkı sunmaya çalışıyorum. Bu ödülü de o anlamda çok değerli buluyorum. Şiirin birleştirici gücüne o kadar ihtiyacımız var ki. Doğaya sahip çıkmalı, barış tohumlarını dört bir yana ekmeli ve yarınlarımızı yaşanabilir kılmalıyız. Şiirlerimde ben de doğadan büyük ilham alıyorum. Bu şiirimde de içimdeki doğa sevgisini aktarabildiğime inanıyorum. Misafiri olduğumuz dünyayı kirletmeyelim; çocukların yüzünün gülmesi, tüm savaşların bir an önce son bulması en büyük temennim. Unutmayalım insanlık bir şiirdir ve her satırında sevgi saklıdır. Şiirimi bu ödüle layık görenlere, ilgisini ve desteğimi benden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyor, şiir gibi yarınlar diliyorum.”