"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı

Bu sinekler, özellikle Kura Nehri civarında ortaya çıkarken, Ardahan Kalesi ve tarihi Ardahan Köprüsü yakınlarında yoğun bir şekilde görülmekte. Gün batımıyla birlikte, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" adı verilen bu canlılar, tarihi Kura Köprüsü ve Kura Nehri'nin kenarına akın etti. Yerel halkın meraklı gözleri önünde, sokak lambalarının çevresinde uçuşan bu sinekler, sanki ölüme kanat çırpıyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir durum yaşanmış ve lambaların etrafında toplanan sineklerin, bir hafta boyunca bu "ölüm dansını" yapmaları gözlenmişti. Mayıs sineklerinin sayısı, gece ilerledikçe artış gösterirken, yoldan geçenler bu doğa olayını ilgiyle takip etti. Sineklerin uçuşları, yaklaşık otuz dakika süren kanat çırpmalarının ardından son buluyor.