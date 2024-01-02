Bir haftadır kayıp olarak aranıyordu. Çekyatın içinde ölü bulundu

Fatsa ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Hasgül (58), bir hafta önce kayboldu. Ailesi ondan haber alamayınca polise başvurdu. Hasgül’ün evinden kötü bir koku gelmesi üzerine komşuları 112’yi aradı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasgül’ü evinin çekyatında ölü olarak buldu. Savcının incelemesinin ardından Hasgül’ün cesedi otopsi için hastaneye götürüldü. Ordu Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Hasgül’ün vücudunda herhangi bir bıçak veya delici yara izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Hasgül’den alınan doku örnekleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.