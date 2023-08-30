Bir içki grubuna zam geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey Diageo grubu içkilere zam geldiğini duyurdu.

Paylaşılan yeni fiyat tarifesine göre, 35’lik rakı 295 liraya, 50’lik rakı 400 liraya, 70’lik rakı 529 liraya yükseldi.

Alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL’ye, ardından ise 325 TL’ye çıkarılmıştı. 2023 yılında ise rakı fiyatı 399 TL’ye yükseltilmişti. Son zamla birlikte 70’lik rakı 529 TL oldu.

Böylece yılın başından bu yana rakı fiyatı ortalama yüzde 30 zamlandı.

TÜİK’in temmuzda yayımladığı enflasyon verilerine göre, alkollü içecekler ve tütün fiyatları yıllık yüzde 46.58 arttığı görüldü.