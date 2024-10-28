Bir il daha hızlı trene dahil oldu! Bilet satışları başladı

Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı kombine taşımacılık hizmetine Tokat da dahil oldu. Tokat Belediyesi, vatandaşların Sivas'taki yüksek hızlı tren seferlerinden faydalanması için TOKBÜS seferini başlatma kararı aldı.

Hızlı tren Ankara–Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara–Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul olmak üzere 9 şehirde doğrudan geçerken yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs ile kolayca bağlantılı kurulabiliyor.

Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği sonucunda Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan hızlı ve konforlu bir şekilde yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilecek.

Hayata geçirilen yeni hizmetle birlikte YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak. Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden kolay bir şekilde alabilecek.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

YHT seferlerine entegre edilen yeni uygulama, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de vatandaşlara zaman kazandıracak. Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunması gerekiyor. YHT’ye entegre edilen bilet satışları ise bugün itibarıyla başladı.

Ayrıca Ankara-Sivas YHT hattı 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.