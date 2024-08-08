Bir ilçede daha ekmeğe zam

Çorum Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı ekmeğe zam yapıldığını duyurdu.

Ekmek ve susamlı simidin 10 TL’den satılacağı, pidenin ise 12 TL’den satılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kolaylı, son günlerde arka arkaya gelen zamların maliyetlerin artmasından dolayı yaşandığını, Çorum Esnaf Sanatkarlar odası tarafından çıkarılan tarifelere uyulduğunu hatırlatarak 29 Temmuz 2024 tarihinde alınan ekmek zammının Sungurlu Fırıncı esnafının fedakarlık yaparak 7 Temmuz 2024 tarihinde Çorum fırıncı esnafından 1 hafta sonra uygulama kararı aldığını belirtti.

Kolaylı Pide fiyatlarında ise boş pide fiyatının 12 TL olduğunu, dışarıdan gelen iç hazırlamalı özel döküm pideye fiyat tarifesine göre özel işçilik bedeli uygulanmadığını, tarife dışına çıkılmadığını aktardı.

Oda Başkanı Kolaylı, simit fiyatlarının 9 Ağustos 2024 tarihinde alındığını şimdiye kadar uygulanmadığını belirterek artan maliyetlerden dolayı simitçi ve pastane esnafının elindeki tarifeye göre uygulamaya koyduğunu açıkladı.