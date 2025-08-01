Bir ilde daha denize girmek yasaklandı! Valilik duyurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı! Valilik duyurdu

Sinop Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları dolayısıyla 1 Ağustos Cuma(bugün) günü saat 12.30'dan itibaren il merkezi kuzey sahillerinde denize girmeyi yasakladı.

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2025/25 sayılı kararı doğrultusunda alınan yasak, Sarıkum ile Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arası ile Sırakaraağaçlar Deresi (Su Ürünleri Fakültesi Karşısındaki Akliman Köprüsü) ve Ada başı arasında kalan kıyı şeridini kapsıyor.

GÜN BOYU YASAK

Can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alınan kararla birlikte, söz konusu bölgede denize girilmesi gün boyu yasaklandı. Denetimlerin ise emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.

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