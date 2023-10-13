Bir ilde gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Van Valiliği tarafından milli güvenlik için yapılan açıklamada şehir genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu.

Bir ilde gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi ve milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

van-polis.jpg

"Van ili coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 14-15 Ekim tarihlerinde 2 gün süreyle, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ise 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki Dünya
İsrail'in "Gazze halkına 24 saat içinde evlerinizi terk edin" çağrısına Mısır'dan tepki
ATV kazasında ölen çocukların cenazesinde gözyaşları sel oldu Gündem
ATV kazasında ölen çocukların cenazesinde gözyaşları sel oldu
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı Gündem
Ankara'da 'sahte plaka' operasyonu: 8 gözaltı
Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş Gündem
Elon Musk'ın Türkiye'ye özel ilgisinin sırrı ortaya çıktı. Gözünü Türkiye'den fışkıran şeye dikmiş
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi Spor
Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı Gündem
Atatürk'e hakaret eden imam hatipli serbest bırakıldı