Bir ilde kamu çalışanlarına kar tatili

Kaynak: İHA
Bir ilde kamu çalışanlarına kar tatili
Bayburt’ta yoğun kar yağışı sebebiyle, hamile ve engelli kamu çalışanlarına bir gün izin verildi.

Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle, hamile ve engelli kamu çalışanlarına bir gün izin verildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek için kent genelinde kamu kurumlarında görevli olan engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Diğer yandan, kar yağışı vatandaşları sevince boğdu. Uzun süredir kente kar yağmamasının, havaların daha soğuk olmasına ve hastalıkların artmasına sebep olduğunu vurgulayan vatandaşlar, yağan karın tadını çıkardı.

Bayburt Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını devam ettirirken vatandaşlar ise evlerinin ve dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

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