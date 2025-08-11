Bir ilk! LaLiga ABD'ye taşınıyor

La Liga yönetimi Villarreal-Barcelona maçının ABD'de oynanmasına izin verdi. La Lig tarihinde ilk kez bir lig maçı başka bir ülkede oynanacak.

Avrupa'nın dev liglerindeki maçların başka kıtalarda oynanmasıyla ilgili önemli bir eşik aşıldı.

İspanya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Villarreal ile Barcelona arasındaki La Liga maçının ABD'de oynanması önerisini onayladı. Bu maç, La Liga’nın tarihinde ülke dışındaki ilk lig maçı olacak.

Gazeteci Hüseyin Özkök'ün aktardığına göre UEFA'nın da yayın haklarının dünyadaki pazarlama şirketi olan Relevent Sports'un ABD'de açtığı davanın ardından FIFA, lig maçlarının başka ülkelerde oynanabilmesi konusunda Relevent ile uzlaştı ve böylece ABD'de yabancı lig maçlarının oynanabilmesinin kapısı aralandı.

Villarreal-Barcelona maçı 20 Aralık 2025 günü Miami Hard Rock Stadı’nda oynanacak.

