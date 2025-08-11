Bir ilk! LaLiga ABD'ye taşınıyor

Avrupa'nın dev liglerindeki maçların başka kıtalarda oynanmasıyla ilgili önemli bir eşik aşıldı.

İspanya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Villarreal–Barcelona La Liga maçının 20 Aralık 2025’te Miami Hard Rock Stadı’nda oynaması önerisini onayladı. Bu maç, La Liga’nın tarihinde ülke dışındaki ilk lig maçı olacak.



ABD'de UEFA'nın da yayın haklarının dünyadaki pazarlama… — Hüseyin Özkök ???????????????????? (@huseyinozkok) August 11, 2025

Gazeteci Hüseyin Özkök'ün aktardığına göre UEFA'nın da yayın haklarının dünyadaki pazarlama şirketi olan Relevent Sports'un ABD'de açtığı davanın ardından FIFA, lig maçlarının başka ülkelerde oynanabilmesi konusunda Relevent ile uzlaştı ve böylece ABD'de yabancı lig maçlarının oynanabilmesinin kapısı aralandı.

Villarreal-Barcelona maçı 20 Aralık 2025 günü Miami Hard Rock Stadı’nda oynanacak.