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Bir insan aç ve susuz ne kadar yaşar?

Depremler sonrasında yeniden gündeme geldi. Peki, susuz kaç gün dayanılır? İnsan kaç gün susuz kalabilir? Yemek yemeden kaç gün yaşanır? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 15:02
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Bir insan aç ve susuz ne kadar yaşar?

Bir insan aç ve susuz ne kadar yaşar?
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Depremin 10. gününde umutlu bekleyiş devam ederken enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları son hız sürüyor.

198 saatin sonunda kurtarılan Muhammed'in ardından birçok kişi “Su ve yemek olmadan kaç gün dayanılır?” sorusuna yanıt arandı.

İNSAN KAÇ GÜN SUSUZ KALABİLİR?

Genel olarak bir insanın susuz kalabileceği süre 3 gün olarak biliniyor. Ancak ortamın sıcaklığı ve vücudun hareket sıklığı bu sürede değişim gözlemlenmesine neden olmaktadır. 

İnsan bedeni varlığını sürdürebilmek için düzenli olarak su içmeye ihtiyaç duymaktadır. Vücudumuzun büyük bir kısmının sudan oluştuğunu göz önüne alırsak uzun bir süre susuz kalmak ölüme ya da kalıcı hasarlara neden olmaktadır. 

Eğer ortam sıcaklığı düşük ve hareketlilik az ise 1 haftaya kadar susuz kalınabilir. Ancak bu vakalarda ortaya çıkan başka problemler yaşama tutunamamalarına neden olmuştur. Kısacası ortalama bir insan hiç su içmeden 3 ila 4 gün yaşayabilir.

YEMEK YEMEDEN KAÇ GÜN YAŞANIR?

İddialara göre ortalama bir insanın hiç yemek yemeden 45 ile 61 gün arasında hayatta kalabileceği söylenmektedir. Ancak 2 gün dahi gıda tüketmemek çok ciddi sindirim bozukluklarını beraberinde getirmektedir.

Bir insanın yemek yemeden hayatta kalma süresi vücut ağırlığı, genetik özellikler ve sağlık sorunlarına göre değişkenlik göstermektedir. Özellikle susuzlukla da bağlantılı olan açlığa dayanma süresinde farklılık olabilir.

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