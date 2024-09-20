Bir kaşık suda boğmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir kaşık suda boğmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiye karşı aşırı derecede öfke duymak ve ona karşı büyük bir kin beslemek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bu deyim, birine karşı duyulan yoğun kızgınlığı ve düşmanlığı ifade eder. Bu kişi en ufak bir fırsatta bile zarar vermek istenebilir. Bu deyim, genellikle birinin davranışlarına veya sözlerine karşı duyulan derin hoşnutsuzluğu ve sabırsızlığı belirtmek için kullanılır.

BİR KAŞIK SUDA BOĞMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir kere hata yaptım diye neredeyse bir kaşık suda boğacaktı, bas bas bağırdı."