Bir kentimiz resmen ikiyi bölünüyor. Üstelik üzerinde bir köy var

Kaynak: AA
Bir kentimiz resmen ikiyi bölünüyor. Üstelik üzerinde bir köy var
Konya'da meydana gelen 8 metre derinliğinde, 2.5 kilometre uzunluğundaki yarık nedene ile vatandaşlar diken üzerinde oturuyor.

Köylüler ise derin ve uzun yüzey yarığı nedeni ile tarlalarına gidemez oldu.

Konya Çumra'ya bağlı Adakale Mahallesi’nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında 3 sene önce görülen yarıkların giderek çoğalıyor. Yer altı sularının kuruması ile birlikte zemin çökmeleri yaşanan bölgedeki yarıkların derinliği ise 8 metreyi buluyor.

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Kuraklığa bağlı oluşan yarıklar ise yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Adakale Muhtarı Etem Kutlu ise yüzey yarıklarını ilk fark edenlerin hayvanlarını otlatmaya çıkaran çobanlar olduğunu söyledi.

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BİR KÖY ÇÖKMEK ÜZERE

Köyde yağışların ardındın yarıkların oluştuğunu söyleyen Etem Kutlu durumu yetkililere bildirdiklerini çobanların ve köylülerin büyük tedirginlik yaşadığını köyün çökmek üzere olduğunu söyledi.

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KURAKLIKLA BİRLİKTE YARIK OLUŞUMU HIZLANDI

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık ise konu ile ilgili bir açıklama yaparak kuraklığın yarıkların oluşmasını hızlandırdığına dikkat çekti.

Yarıkların obruklar kadar geniş alanlara yayılmayacağını söyleyen Arık, aniden meydana gelirse tedirginlik oluşturacağını ancak yarıkların genellikle belirti verdiği için önceden tedbir alma imkanı olduğunu söyledi.

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