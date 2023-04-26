Bir kişi ölmüştü: Oto yıkamacıdaki kavgada 11 gözaltı

İzmir Karşıyaka'da bir oto yıkamacıda çıkan tartışmada 1 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bir kişi ölmüştü: Oto yıkamacıdaki kavgada 11 gözaltı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan tartışmada 1 kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Nisan günü saat 22.55'de Karşıyaka ilçesi Bahriye Üçok Mahallesi Rüştü Şardağ Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacıda çıkan tartışmada ateşli silahla vurulan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Servan Bayram'ın (32) yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 adet kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 6'sı bugün adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan tarafların bayram ziyareti için iş yerinde buluştuğu, yine bu sebepten çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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