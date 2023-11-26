Bir kıvılcım çıktı iş yeri küle döndü

Tuzla'da bir palet üretim merkezinde sabah saat 05.00 sularında çıkan yangın sonrasında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Bir kıvılcım çıktı iş yeri küle döndü

Tuzla'nın Orhanlı mahallesinde sabah saat 5 sıralarında bir palet üretim merkezinde çıkan kıvılcım sebebi ile yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre kıvılcımlar bir anda dükkandaki tüm paletlere sıçradı. Aniden tutuşan dükkandaki tahtalar yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın da ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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