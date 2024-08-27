Bir mangal 400 bin TL'ye mal oldu: Bir yemek yiyecektik burnumuzdan geldi

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'nda geçen Cumartesi akşam saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Ömer Köse (65), eşi Ayşe (60) ve kızları Birgül (35) ile birlikte Adana'da yaşayan kızları Nurgül Karabudak'ın yanına geldi. Cumartesi akşam saatlerinde ise Köse ailesi, damatları Salih Karabudak ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası'na gidip mangal yaktı.

ÇANTANIN OLMADIĞINI FARK ETTİLER

İddiaya göre, aile yemeklerini yediği esnada otomobilleriyle ailenin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Ayşe ve Birgül Köse'nin 'İstanbul'da evde çalınır' diyerek yanlarına aldıkları, içerisinde 400 bin lira değerinde altın bulunan çantasını çalarken, bir süre sonra çantaları araçta göremeyen aile durumu polise ihbar etti.

GÜVENLİK KAMERASI YOK

Olay yerine gelen ekipler araçtan parmak izi aldı. Çevrede inceleme yapan ekipler, adada güvenlik kamerası olmadığını tespit etti.

O sırada Salih Karabudak, kayınvalidesinin cep telefonunu aradı ve bir kişi telefonu açıp, "Ben bu çantayı Çatalan Köprüsü'nde buldum. Buradan gelin alın, ben polisle uğraşamam" diye konuşurken, köprüye giden aile burada da çantayı bulamadı.

"SAVCILIĞA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Mangal keyfinin pahalıya patladığını ifade eden Salih Karabudak, "Buraya mangal yapmaya geldik. Çok kalabalıktık, hemen arabanın yanında yemek yiyorduk. Sonradan yanımıza bir araç geldi ama çok fazla durmadı gitti. Akşam ise biz çantaların olmadığını fark ettik. Çantada yüklü miktarda ziynet eşyaları ve cep telefonları vardı. Hepsi gitti. Polis geldi, parmak izi aldılar ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir görgü tanığı, kamera olmadığı için onlar da yardımcı olamıyorlar. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuklarımızla, ailemizle buraya geliyoruz fakat hiçbir şekilde burada kamera yok. Mağdur olduk" dedi.

"BİR YEMEK YİYECEKTİK BURNUMUZDAN GELDİ"

Mangala geldikleri sırada altınların çantada olduğundan haberdar olmadığını belirten Karabudak, "Altınlar kayınvalidem ve baldızıma aitti. Yanlarında getirdiklerinden haberim yoktu bilsem evde bıraktırırdım. İlk defa böyle bir olay yaşadım burada. Emniyet güçlerinden bir an önce buraya bir çare bulmalarını istiyoruz. Bir yemek yiyecektik, burnumuzdan geldi. Çocuklar perişan oldu, gelen misafirlere rezil olduk" açıklamasında bulundu.