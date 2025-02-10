Bir metrelik karda çılgın yürüyüş

Kaynak: DHA
Bir metrelik karda çılgın yürüyüş

Erzurum'da 17 kişilik doğa grubu, 1 metreyi bulan karda 15 kilometre yol gittiler. Zorlu kış yürüyüşünü halay çekerek ve kar topu oynayarak renklendirdiler.

Erzurum Oltu ilçesinde her hafta sonu doğa yürüyüşüne çıkan grup, dün yer yer bir metreyi bulan karda 15 kilometre yol gittiler. Uzundere ilçesindeki Öşvank Kilisesi'nden başlatılan doğa yürüyüşü 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu mezrasında son buldu.

Biri kadın 17 kişilik ekip, zaman zaman karda bata çıka ilerlerken yorulduklarında mola verip söyledikleri türküler eşliğinde halay çekti.

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Enerji depolayan grup, kar topu oynayıp birbirini kara gömerek bu zorlu yürüyüşü eğlenceye çevirdi.

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Oltu Yürüyüş Grubu'ndan Kerim Kaya, "Bugün Erzurum Yürüyüş Grubu ile Öşvank Kilisesi'nden başlattığımız yürüyüşümüze 15 kilometre uzaklıktaki Armutlu mezrasına tamamladık. Yürüyüş çok zordu ancak bunu halay ve kar topu savaşları ile keyifli ana çevirdik" diye konuştu.

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Oltu Yürüyüş Grubundan Osman Kamacı ise "Zaman zaman kar yağışı ve güneşli havadaki yürüyüşle güzel bir etkinlik yaptık. Yorgunluğumuzu kar topu savaşı ve halaylarla attık. Doğada olmak çok güzel bir duygu. Her hafta sonu yürüyoruz. Bize eşlik etmek isteyenleri bekliyoruz" dedi.

Bir metrelik karda çılgın yürüyüş

Bir metrelik karda çılgın yürüyüş

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