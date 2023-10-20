Bir meyve bin fayda. Yiyen hastalık yüzü görmüyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanlar hastalıklarına şifa olsun diye veya ölümcül hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelmeye devam ediyor. Muşmula meyvesi ise kışa girilirken önemi arttı.

Muşmula meyvesi sayesinde vücuttaki iltihabı söküyor bağırsakları motor gibi çalıştırıyor. Bu kış hasta olmak istemeyenlerin muşmula meyvesini tüketmesi önerildi.

MUŞMULA MEYVESİ NEDİR?

Muşmula meyvesi, halk arasında töngel, döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimlerle de tanınır. Özellikle boğaz iltihabına çok iyi gelen bu meyve, kış aylarında tüketilmesi gereken bir besindir.

Muşmula meyvesi, kış aylarında hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olan bir meyvedir. Bu meyve, iltihapları azaltır, bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırır.

MUŞMULA MEYVESİNİN FAYDALARI ŞUNLARDIR:

-Lif bakımından zengindir: Sindirim sistemini destekler, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

-C vitamini ve antioksidanlar içerir: Hücreleri korur, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltabilir.

-Potasyum kaynağıdır: Kan basıncını dengeler ve kalp sağlığını korur.

-Kalsiyum ve fosfor sağlar: Kemik sağlığını destekler ve kırılmalara karşı korur.

-Cilt sağlığına iyi gelir: Ciltteki kırışıklık, leke ve sivilceleri azaltır ve cildi canlandırır.

-Tokluk hissi verir: Kilo kontrolüne yardımcı olur ve fazla yemeyi önler.

-B vitaminleri içerir: Sinir sistemi sağlığını korur ve stresi azaltır.

-Sindirim sistemine iyi geliyor

-Ağız içindeki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Böbrek ve karaciğer sağlığını koruyor.

-Yaprakları kaynatıldığında romatizma ağrılarının tedavisinde etkilidir.

-Çay olarak tüketildiğinde kuru öksürüğe iyi gelir.

MUŞMULA NASIL YENİR?

Olgunlaşmış muşmula kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat edilerek sade bir şekilde tüketilebilir.

Muşmulanın en faydalı hali meyvesini taze taze tüketmektir.

Eğer muşmulayı sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız, kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartarak blenderdan çektirip püre haline getirebilirsiniz.

Muşmulayı kabuk ve çekirdeklerinden arındırdıktan sonra sirke, reçel, marmelat, pekmez ve hoşaf yapımında kullanabilirsiniz.

Eğer muşmulalar yeterince olgunlaşmadıysa, çekirdeklerini çıkartıp çay yapımında kullanabilirsiniz.

Muşmulayı güneşte kurutarak kış için de saklayabilirsiniz.

Muşmulayı püre haline getirdikten sonra tatlı yapımında kullanabilir, sevdiğiniz tatlılara aroma katabilirsiniz.