Bir milyon üyenin verisinin sızdırıldığı iddia edilmişti. CHP'den 'sızıntı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve partiden önemli isimlerin katıldığı zoom toplantısının 14 dakikasının sızdırılması gündemdeki sıcaklığını korurken yeni bir sızıntının olduğu iddia edildi.

Gazeteci Hazar Dost'un haberine göre; CHP'de yeni bir krize neden olacak "sızıntı" iddiası bazı forum sitelerinde paylaşımı yapılan satış ilanı ile ortaya çıktı.

Bahsi geçen forum sitelerinde; CHP’nin yeni-eski üyeleri, il-ilçe yöneticileri gibi detayların yer aldığı bir veri paketinin “Güncel CHP datası satılıktır. Sütun sayısı 1 milyondur” başlığıyla satışa çıkarıldığı paylaşımı yapıldı.

Satıcılar, verilerin son bir ay içerisinde çekildiğini belirtti.

1 MİLYON ÜYENİN BİLGİSİ 7 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKTI

Habere göre, yaklaşık 1 milyon üyenin verisinde, TC Kimlik numaraları ve parti üye numaraları da bulunuyor. Fiyatı ise 7 bin TL.

Paylaşılan listedeki isimlerden bazıları ise veri sızıntısındaki bilgilerin doğru olduğunu söyledi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, iddialara ilişkin bir açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde:

"CHP’de veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip, partimizde 'ilçe üyesi', 'genel merkez üyesi', 'düşen üyelik' kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır.

Tarafımıza konu intikal edildiği andan itibaren sistemlerimizde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir.

Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte olup, KVKK kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır."