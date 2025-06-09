Bir motosiklet faciası daha! Genç sürücü yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Bir motosiklet faciası daha! Genç sürücü yaşamını yitirdi

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köy yolunda seyir etmekte olan 27 yaşındaki Murat Sakız, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Sakız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Sakız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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