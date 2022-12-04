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  • Bülent Ersoy'u Ordu'da siyasi parti lideri gibi karşıladılar

Bülent Ersoy'u Ordu'da siyasi parti lideri gibi karşıladılar

Şarkıcı Bülent Ersoy, bir mücevher firmasının mağaza açılışı için gittiği Ordu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Vatandaşların Ersoy'a "Hoş geldin dünya güzeli" diye seslenmeleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 15:09
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Bir mücevher maĞazasının açılışı için Ordu'ya giden Bülent Ersoy, siyasi lider gibi karşılandı

Bülent Ersoy'u Ordu'da siyasi parti lideri gibi karşıladılar
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Geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, program için gittiği Ordu'da büyük bir heyecanla karşılandı.

SİYAH CAMLI ARACINDAN İNEREK VATANDAŞI SELAMLADI

Kalabalık bir kitlenin cep telefonlarını hazırlayıp merakla beklediği Ersoy, siyah ve camları filmli bir araçla Ordu'ya geldi, araçtan inmesi epey zaman alan Ersoy, indikten sonra kendini bekleyen kalabalığı selamladı.

"DÜNYA GÜZELİ HOŞ GELDİN"

Bülent Ersoy araçtan indikten sonra fotoğraf ve video çekmek için birbiriyle yarışan kalabalık kitle, "Dünya güzeli hoş geldin, Bülent hanım hoş geldiniz, Ordu'muza hoş geldiniz, divamız geldi" gibi sözler söyledi.,

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir mücevher mağazasının açılışını yapmak üzere kente gelen "Türkiye’nin Divası" Bülent Ersoy’a açılışa katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 

 

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vatandaş
4.12.2022 16:35
davutoğlu ve babacan ın toplamından daha fazla oy alır kesin..  
 
🤑🤑🤑
4.12.2022 15:58
GÜZELLİK DE PARAYLA  
 
yunus
4.12.2022 15:56
Aziz nesini rahmetle anıyorum  
 
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