Bir nesil onunla büyüdü. Efsane oyun 20 yaşında

Activision Blizzard tarafından geliştirilen savaş oyunu ‘Call of Duty’ 20'nci yaşını kutluyor. Oyun bugüne kadar 30 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir nesil onunla büyüdü. Efsane oyun 20 yaşında

AFP’nin haberine göre; Activision, Infinity Ward stüdyosu tarafından geliştirilen ‘Call Of Duty’yi Ekim 2003’te piyasaya sürdükten sonra yıllık bölümler halinde yayınlama kararı aldı. Seri 10 Kasım’da piyasaya çıkacak ‘Modern Warfare 3’le devam edecek.

Call of Duty Genel Müdürü Johanna Faries, AFP’ye verdiği demeçte, yıllık yayın döngüsünün oyun için “gizli bir sos” haline geldiğini söyledi. Wedbush eğlence yazılımı analisti Michael Pachter da oyunun başarısının ardında II. Dünya Savaşı, modern savaş ve gizli görevler arasında değişen içerikler sunmasının da yattığını söyledi. Serinin bir başka itici gücü de, Call of Duty’yi grup eğlencesine dönüştüren çevrimiçi, çok oyunculu özelliğin sürekli olarak iyileştirilmesi oldu. Reddit’teki Call of Duty forumunun 1.2 milyon üyesi bulunuyor.

Call of Duty, 10 yılı aşkın süredir ABD’de her yıl en çok satan premium video oyunu serisi durumunda. Johanna Faries, video oyunları için “Şu anda tartışmasız en dinamik küresel eğlence biçimi ve bu alanda ‘Call of Duty’nin lider seri olarak yer alması bir onur” yorumunu yaptı.

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