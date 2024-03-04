Bir önceki yıla oranla yüzde 81 düşüş. İsrail'e büyük darbe

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü saldırılarla, turizm sektöründe en kötü dönemini yaşıyor. İsrail güçlerinin, Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan sınırında Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmaları ve Batı Şeria'da şiddetin dozunu artırması, turistleri ülkeden uzak durmasına neden oluyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den hemen sonra havayolu ve turizm şirketlerinin büyük bir çoğunluğu, İsrail'e seferlerini askıya aldığını duyurdu. Bunların bir kısmı daha sonra kademeli olarak seferlerine başlasa da ülkeye gelen turist sayısında yaşanan ciddi düşüş devam etti.

UÇUŞLAR DURMA NOKTASINDA

Saldırılar 5'nci ayını geride bırakırken, büyük havayolu şirketleri bir sonraki duyuruya kadar uçuşlarını durdurmuş durumda.

İsrail İstatistik Merkezi'nin paylaştığı rakamlara göre, 2023'ün son çeyreğinde turizm sektöründe yaşanan daralma, 2020'deki Kovid-19 dönemi dışında II. İntifada'nın başladığı 2000'li yıllardan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Verilere göre 2023'ün son çeyreğinde yaklaşık 180 bin turistin ziyaret ettiği İsrail'i, önceki yıl aynı dönemde 930 bin kişi ziyaret etmişti.

Yaklaşık 5 aydır Gazze Şeridi'nde çok sayıda katliama imza atan İsrail'e gelen turist sayısı bu dönemde yüzde 81,5 geriledi.

EKİM, KASIM VE ARALIKTAKİ GERİLEME

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık veren Filistinli grupların sahil kentlerine düzenledikleri roket saldırıları nedeniyle uluslararası turizm şirketlerinin çoğu turlarını iptal etti.

Akdeniz kıyısındaki Tel Aviv, Kızıldeniz kıyısındaki Eilat şehri, Hayfa, Gazze sınırındaki yerleşim birimleri ve kuzeyde Lübnan sınırındaki şehirler en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyordu.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail, bir taraftan da Lübnan Hizbullahı ile kuzeyde artan gerilimlerle karşı karşıya. İsrail, yaşanan çatışmalar nedeniyle on binlerce İsrailli yerleşimciyi ikamet yerlerinden farklı bölgelere tahliye etmek zorunda kaldı.

Benzer şekilde, İsrail'in güneyindeki Eilat kenti, Yemen'deki Husilerin İHA saldırılarıyla karşı karşıya kalırken, Kudüs ise Yahudi ve Hıristiyan dini turizminin en kötü sezonlarından birini yaşadı.

İsrail Dış Turizm Tur Operatörleri Birliği Başkanı Yossi Fattal, geçen ay yaptığı açıklamada, İsrail'in "Kuzey Kore gibi izole bir ülke haline geldiğini" ve Gazze Şeridi'nde savaşın patlak vermesinden sonra onlarca şirketin İsrail'e uçmak konusunda isteksiz olduğunu söylemişti.

İsrail'in dış turizm alanında çalışan seyahat acentelerini bir araya getiren ve bu sektörü temsil eden Fattal, İsrail'in Maariv gazetesine 21 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, "İsrail, dünyadan tamamen izole olmuş durumda. Halihazırda İsrail'deki uçuşların yüzde 80'i, İsrail'in resmi havayolu şirketi El Al Hava Yollarına ait uçaklarla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullanmıştı.

FAALİYET GÖSTEREN HAVA YOLU SAYISI 45'E DÜŞTÜ

Fattal, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten önce İsrail'de 250 hava yolunun faaliyet gösterdiğini ancak bu sayının 45'e düştüğünü belirtti.

Geçen yılın son çeyreğinde neredeyse tüm yabancı havayollarının İsrail'e gidiş-geliş seferlerini durdurmasının ardından, ulusal havayolu şirketi El Al ve diğer İsrailli hava yolları, Tel Aviv'e gidiş-dönüş seferlerini tekeline aldı.

El Al Havayolu, Gazze saldırılarının başladığı ilk günlerde 2023'ün dördüncü çeyreği ile 2024'ün ilk çeyreğindeki çatışmalardan mali darbe almayı beklediğini iki kez duyurmuştu, ancak artık tablonun tam tersi olduğu ortaya çıktı.

El Al, 2023'ü kar artışıyla bitirerek 117 milyon dolar net kar bildirdi ve 2023'ün dördüncü çeyreğinde net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 370 artışla 39,7 milyon dolara ulaştı.

İsrail'de yayın yapan Calcalist internet sitesinin ocak ayında yayımladığı raporda da Gazze'ye saldırıların başlamasından sonraki 3 aylık dönemde İsrail'e 900 bin turistin gelmesi beklenirken bu sayının 190 binde kaldığı belirtilmişti.