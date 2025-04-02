Bir oyuncu daha TRT'nin dizi kadrosundan çıkarıldı

Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük “Bir Ruh Macerası” dizisinde Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu.
Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy’un oynayacağı dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.
BORAN KUZUM DİZİDEN ÇIKARILDI
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, TRT’nin dijital platformu tabii için çekilecek dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi.
Boran Kuzum yaptığı paylaşımlarla son dönemde yaşananlara karşı duruşunu göstermiş ve boykot çağrısında bulunmuştu.
Kuzum, Instagram’dan boykot çağrısına destek veren paylaşım yapıp ardından sildiği halde TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek vermişti.