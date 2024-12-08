Bir paket sigaranın ne kadarı vergiye gidiyor?

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Bir paket sigaranın ne kadarı vergiye gidiyor?

Bir yıl sigara içmeyerek gençlere para kazanma yöntemi anlatan Bakan Mehmet Şimşek’in bu açıklamasının ardından gözler sigara vergilerine çevrildi. Bu durumda vergi oranı en yüksek ürünlerden sigarada Şimşek’in hesabıyla bütçenin kaybı ne olur?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Sadece 1 yıl sigara içmeyip 5 yıl mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınız' sözleri, gündeme oturmuştu. Şimşekt'in bu açıklamasının ardından bir paket sigaradaki vergi oranları merak konusu oldu.

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En son Eylül 2024’te yapılan bir artışla tütün ve tütün ürünlerindeki vergi oranları değişmişti.

ÖTV ARTIŞININ ÖZÜ DÜŞÜK FİYATLA SİGARA SATMAYIN DEMEK

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, vergi zammının ardından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Ozan Bingöl sigaradaki vergi oranlarını “Cumhurbaşkanı Kararıyla bazı tütün ürünlerinde yapılan ÖTV düzenlemesi sonucunda 60 liralık bir paket sigarada vergi yükü yüzde 82,99'dan yüzde 86,42'ye yükselirken 80 liralık bir paket sigaradaki vergi yükü yüzde 80,84'ten yüzde 79,92'ye düşmüştür. Düzenlemenin özü, düşük fiyatlı sigara satmayın demektir.”

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BİR PAKET SİGARANIN NE KADAR VERGİYE GİDİYOR?

Ozan Bingöl'ün verdiği bilgilere göre tütün ürünlerinde 75 liralık bir paket sigaradaki vergi 64,82 ila 59,94 TL arasında değişiyor.

20 adet sigaralık bir paket alan kullanıcının aldığı pakette ödediği parada 16-17 sigara tutarı vergiye gidiyor.

MAHFİ EĞİLMEZ: SİGARAYI BIRAKAN VATANDAŞ O PARAYI BİRİKTİREMEZ

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise yaptığı paylaşımla sigara parası ile yatırım yapma tartışmalarına farklı bir bakış açışı getirdi.

Mahfi Eğilmez “2023 yılında devletin sigara satışından elde ettiği vergi 126 milyar TL. Devlet, bu vergiyi sigaradan alamayınca başka şekilde alır ve dolayısıyla sigarayı bırakan vatandaş o parayı biriktiremez.” diyerek farklı bir gerçeği gözler önüne serdi.

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