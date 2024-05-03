Bir robotun yaptığı ekmeği yer miydiniz?

Sosyal medyadaki bazı hesaplar ve haber sayfaları tarafından son zamanlarda bir paylaşım yapıldı. İsviçre'de çekildiği iddia edilen görüntüde, ekmek fırında hamur yoğuran bir 'robot' bulunuyor. Bahsi geçen hesaplar bu videoyu takipçilerine gerçekmiş gibi sundu.

Lakin videoya dikkatli baktığınızda robot görüntüsünün bir efektten ibaret olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin, video başlar başlamaz efektte bir kayma oluyor ve hamurun üzerindeki insan ellerini görebiliyoruz. Ve yine dikkatli baktığımızda robot dizinin metal masanın içine girdiği görünüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise sosyal medyanın ne kadar yanıltıcı olabileceğine dair bir video paylaştı. Videoda, kendisini ilk başta olduğu gibi gösteren kadın, kullandığı bir efektle vücut ölçülerini tamamen değiştirerek farklı bir görünüme kavuştu. Sosyal medya hesaplarında denk geldiğimiz görüntülerin ne kadar yanıltıcı ve gerçeklikten uzak olabileceğini gösteren bu görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.





VİDEOLARDAKİ YAPAY ZEKA VE EFEKTLERİ NASIL ANLARIZ?

Sosyal medyadaki tık yarışıyla birlikte, videolardaki yapay zeka ve efekt kullanımı da artmış durumda. Ancak, izleyiciler olarak doğruyla yanlışı ayırt etmek bazen zor olabilir. İşte videolarda yapay zeka ve efekt kullanımını anlama rehberi:

1. Gerçeklikten belirgin bir sapma: Yapay zeka veya efekt kullanılan videolarda, nesnelerin veya kişilerin gerçeklikten belirgin bir şekilde ayrıldığı durumlar olabilir. Ani ve düzensiz hareketler, renklerin veya dokuların gerçeklikten uzak olması veya sahnelerin fiziksel yasalara uymaması dikkat çekebilir.

2. Hareketlerin doğallığı: Yapay zeka kullanılan videolarda, özellikle insan figürlerinin hareketlerinde bazı belirsizlikler veya doğallıktan uzaklık olabilir. Yüz ifadeleri veya beden dili beklenmedik şekilde kayıyor veya modellerin mimikleri gerçekçi olmaktan uzak olabilir.

3. Anormal ses efektleri: Videolarda yapay zeka veya efekt kullanılıyorsa, bazı durumlarda ses efektleri veya arka plan müziği de gerçeklikten uzak olabilir. Bu, videoya uygulanan yapay seslerin veya efektlerin doğal olmadığını gösterir.

4. Görsel anomaliler: Videolarda görünen nesneler veya arka planlarda anormal görünümler veya yapay olarak oluşturulmuş sahneler olabilir. Arka planın gerçek olmadığını gösteren perspektif hataları veya nesnelerin gölgelerindeki anormallikler dikkat çekebilir.

5. Teknolojik yetenekler: Bazı durumlarda, kullanılan teknolojinin yeteneklerini ve sınırlarını bilmek de önemlidir. Belirli bir videoya gerçeküstü efektlerin eklenip eklenemeyeceğini veya belirli bir yapay zeka teknolojisinin belirli bir sahneyi nasıl etkileyebileceğini bilmek, doğruyla yanlışı ayırt etmede yardımcı olabilir.



