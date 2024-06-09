Bir sağlıkta şiddet vakası daha: Hasta yakınları doktorun burnunu kırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir sağlıkta şiddet vakası daha: Hasta yakınları doktorun burnunu kırdı

Samsun'daki bir hastanede, acil serviste görevli Dr. Ahmet Kurt'a hasta yakını tarafından yapılan saldırı sonucu doktorun burnu kırıldı.

İki yaşındaki M.D.İ. isimli küçük kızın salıncaktan düşmesi sonucu yaralanması üzerine özel bir hastanenin acil servisine getirildi ve burada tedaviye alındı. Doktor Kurt, küçük kızın tomografisini incelemek üzereyken, kızın babası H.İ. ve amcası Ş.İ. tarafından saldırıya uğradı. Saldırı esnasında doktorun çalışma odasında bulunan bilgisayarın zarar gördü, ancak Dr. Kurt'un fiziksel olarak ciddi bir yara almadan olayı atlattı.

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Polisin hemen olay yerine sevk edildi, Dr. Kurt'un daha sonra küçük kızın beyin kanaması geçirdiğini tespit ettiği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Dr. Kurt'un, ambulansla sevk sırasında çocuğun annesine yapılması gerekenler hakkında bilgi verdiği sırada, H.İ.'nin doktora şiddet uygulayarak yaraladı ve Dr. Kurt'un Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. H.İ. ve Ş.İ.'nin polis tarafından gözaltına alındıkları ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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