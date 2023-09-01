Bir sahte doktor skandalı daha: Kaçak ameliyatlar yapmış

İstanbul Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Bir sahte doktor skandalı daha: Kaçak ameliyatlar yapmış

İstanbul Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi’de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.’nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan iki hastanın da şikayetçi olduğunun anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, “Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.N. 30 Ağustos’ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K. (32) ve K.İ. (63) isimli şahıslar ise bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Emniyet’te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve D.N. ‘Özel belgede sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE ‘SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ’I KONUŞMUŞTU

Türkiye, Tekirdağ’ın Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
68 yıllık tabeladaki 3 boyut detayı görenleri hayrete düşürüyor Yaşam
68 yıllık tabeladaki 3 boyut detayı görenleri hayrete düşürüyor
Öğretmene beyaz önlük giydirmek eğitimi beyaz yapmıyor Yazarlar
Öğretmene beyaz önlük giydirmek eğitimi beyaz yapmıyor
‘Hür’ ve ‘müstakil’ arayış Yazarlar
‘Hür’ ve ‘müstakil’ arayış
Şirket patronu ile manipülatörler ortak mı? Yazarlar
Şirket patronu ile manipülatörler ortak mı?
Akşener’e acı haber Erdoğan’a iyi haber Yazarlar
Akşener’e acı haber Erdoğan’a iyi haber
4.500 günle emeklilik için geri sayım Yazarlar
4.500 günle emeklilik için geri sayım
‘Devlete Sadakat Vatana İhanet Sayıldı’ Yazarlar
‘Devlete Sadakat Vatana İhanet Sayıldı’