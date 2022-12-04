Irmak Ünal'ın paylaştığı son fotoğraflar olay oldu

Çocuklarını alıp Endonezya'nın Bali adasına taşınan Irmak Ünal, sık sık sosyal medyadan paylaştığı bikinini pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Ünal, dün verdiği mayolu Instagram pozlarının altına; "Hayatın anlamını düşünüyorum" yazdı. Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.
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