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Irmak Ünal'ın paylaştığı son fotoğraflar olay oldu

Eylül 2021’de radikal bir karar alıp çocukları Kayla ve Vadi ile Endonezya’nın Bali adasına yerleşen Irmak Ünal, sık sık sosyal medyadan paylaştığı mayolu ve bikinili pozlarıyla dikkat çekiyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:44
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Bir sene önce Endonezya'nın Bali adasına yerleşen Irmak Ünal'ın fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Irmak Ünal'ın paylaştığı son fotoğraflar olay oldu
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Çocuklarını alıp Endonezya'nın Bali adasına taşınan Irmak Ünal, sık sık sosyal medyadan paylaştığı bikinini pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünal, dün verdiği mayolu Instagram pozlarının altına; "Hayatın anlamını düşünüyorum" yazdı. Irmak Ünal'ın fotoğraflarına yüzlerce beğeni ve yorum yağdı.

 

 

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cem yağcı
4.12.2022 11:24
hayatın anlamı belli ırmakcım,aç sunu tamamen gösterde sende rahatla artık...  
 
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