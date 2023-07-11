Bir sigara grubu daha zamlandı. En ucuzu 41 TL oldu

Sigaraya gece yarısı bir zam daha. BAT sigara fiyat listesi gelen yeni zamla başta aşağı değişti. Kent, Rothmans, Tekel 2000, Viceroy, Samsun, Maltepe de zamlandı.

Bir sigara grubu daha zamlandı. En ucuzu 41 TL oldu

Milli Gazete'nin haberine göre, sigara fiyat listesi 2023 Temmuz ayında bir zam daha gördü. BAT grubu sigara fiyatları için gelen zam 11 Temmuz itibariyle geçerli olmaya başladı. Peki, Kent sigara ne kadar?

Kent Slims sigara fiyatı kaç para oldu? Kent Blue ne kadar oldu? İşte Tekel 2000, Pall Mall, Samsun ve Maltepe sigara fiyatı…

Sigara gruplarına bir bir zam geliyor. Sigara fiyat listesi 2023 Temmuz itibariyle zamlarla değişime devam ediyor.

BAT sigara fiyat listesi 11 Temmuz itibariyle şöyle oldu;

Kent D Line Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Line Grey Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Grey Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Blue Long Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent D Range Grey Long Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Dark Blue Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Dark Blue Long Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Switch Sigara Fiyatı 43,00 TL
Kent Blue Sigara Fiyatı 45,00 TL
Kent Grey Sigara Fiyatı 45,00 TL
Kent White Sigara Fiyatı 45,00 TL
Kent Slims Sigara Fiyatı 46,00 TL
Rothmans Sigara Fiyatı 41,50 TL
Tekel 2000 Sigara Fiyatı 41,00 TL
Tekel 2000 Kırmızı 50 Sigara Fiyatı 40,00 TL
Tekel 2000 Kırmızı 100 Sigara Fiyatı 65,00 TL
Tekel 2001 Sigara Fiyatı 41,00 TL
Viceroy Sigara Fiyatı 42,00 TL
Pall Mall Sigara Fiyatı 42,00 TL
Samsun Sigara Fiyatı 42,00 TL
Maltepe Sigara Fiyatı 42,00 TL

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