Bir sigara grubuna daha dev zam geldi. Tiryakiler isyan etti. En ucuzu 75 TL oldu

Türkiye zamla yatıp zamla kalkıyor. Son zam haberi de Philip Morris grubundan geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün geçerli olacak yeni fiyat listesini paylaşırken, Philip Morris grubunda yer alan sigaraların 10 TL zamlandığını açıkladı.

Değişikliklerle birlikte, grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye yükseldi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 TL'ye yükselirken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini almaya başladı.

"ÜNLÜ MARKANIN İRAN BANROLLÜSÜNÜ ALACAĞIM"

Asgari ücretle çalıştığını söyleyen bir kişi "Günlük kazancım 736 TL. Ne sinemaya, ne tiyatroya, ne retorana, ne de maça gidebiliyorum. Çünkü param yok. Tek lüksüm sigara. Bırakmayı çok denedim ama bırakamadım. Şu an en ucuz sigarayı alıyorum. O da günlük 150 TL yapıyor. Ayda 4 bin 500 TL. Şimdi Türkiye'de satılan markaların İran'dan getirilen sigaralarından alacağım. Tek farkı bandrolü. Bir paket yerine 2 paket İran sigarası alacağım" dedi.

Bir emekli ise "Ben de 60 yıl önce dedemin yaptığı gibi tütün içmeye başladım. 100 gram tütünü 110 TL'ye satın alıyorum. Kaçağı 85 TL. Kaçağı almıyorum. O verdiğim para Mehmetçiğe kurşun olarak geri dönmesin diye. Ama alanları da suçlamıyorum. Millet aç. Bir ekmeğin hesabını yapıyor. Ama politikacılarımız bu sene kişi başına düşen milli gelirin 17 bin doları aşmasını bekliyor. Ben böyle bir parayı rüyamda bile göremedim. Hangi emekli, hangi asgari ücretle çalışan bu gelirlerden nasibini alıyor" diye konuştu.

"HERKES İSTANBUL'U YAŞAYAMAZ"

Bu hükümet döneminde vatandaşların tütün sarmaya başladığını söyleyen bir vatandaş "Zaman alıyor ama ben de sarıyorum. Elektrikli makine alıp saracağım ama o zamanda satıcıya sokarlar diye almıyorum. Alkollü içeceklerden tüketenler de rakı, vokta, cin, viski yapıp içiyor. Hatta ölümü, kör kalmayı göze alarak içiyor. Bir devlet vatandaşını sahip çıkmak için iktidar oluyor. Sakat bırakmak ya da öldürmek için" dedi.

Türkiye'de satılan rakının Kanada'da bile daha ucuza satıldığını söyleyen başka bir vatandaş "Hiç bir üretimi olmayan Türkiye'de hükümet alkollü içecekler, tütün ürünleri ve akaryakıttan aldığı vergilerle bütçe açığını kapatmaya çabalıyor. Hayatında köyünden başka yere tatili gitmeyen, evden işe işten eve gidip gelen bir vatandaş bunun dışında hayat olduğunu bile bilmiyor. İstanbul'da yaşayıp denize görmeyenler var bu şehirde. Herkes İstanbul'da yaşayabilir ama İstanbul'u yaşayamaz" diye konuştu.