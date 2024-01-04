Bir sigara grubuna daha zam geldi. İşte yeni fiyatlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Bir sigara grubuna daha zam geldi. İşte yeni fiyatlar
Yenil yıl ile birlikte zam yağmuru başladı. Philip Morris grubu sigaralara da zam geldiği bildirildi. İşte güncel fiyatlar...

Yeni yıl ile birlikte zam haberleri de peş peşe geliyor.

Yeni yılın ilk gününde JTI grubuna gelen zammın ardından Philip Morris grubu sigaralara zam geldiği açıklandı.

Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 54 TL olurken en pahalı sigaranın fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya zammı sosyal medya hesabından "Pm #sigara gurubuna #ZamGeldi yeni yılda zam yağmuru devam ediyor." ifadeleriyle duyurdu.

İşte Philip Morris grubu sigaraların güncel satış fiyatları;

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