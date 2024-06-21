Bir taraf kavruluyor bir taraf karla mücadele ediyor! Haziranda 8 metre kar var...

Yer yer 8 metre kalınlığa ulaşan karın bulunduğu bölgede, ekipler zorlu koşullarda çalışarak, bazı bölgelerde ekskavatör yardımıyla yol alabiliyorlar.

İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne giden yolu açmak için 25 gündür yoğun bir çaba sarf ediyorlar.

Üç iş makinesi ve beş personelden oluşan ekip, 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini temizleyerek, geriye kalan 4 kilometrelik bölümü de en kısa sürede açmayı amaçlıyor.