Bir taraf kavruluyor bir taraf karla mücadele ediyor! Haziranda 8 metre kar var...

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir taraf kavruluyor bir taraf karla mücadele ediyor! Haziranda 8 metre kar var...

Türkiye'nin birçok bölgesi yaz sıcaklarının etkisi altındayken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yer yer 8 metre kalınlığa ulaşan karın bulunduğu bölgede, ekipler zorlu koşullarda çalışarak, bazı bölgelerde ekskavatör yardımıyla yol alabiliyorlar.

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İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri ve Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne giden yolu açmak için 25 gündür yoğun bir çaba sarf ediyorlar.

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Üç iş makinesi ve beş personelden oluşan ekip, 11 kilometrelik yolun 7 kilometresini temizleyerek, geriye kalan 4 kilometrelik bölümü de en kısa sürede açmayı amaçlıyor.

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