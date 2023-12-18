Bir tarafta kara kış diğer tarafta çiçekler açtı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, alçak bölgelerde ise yağmurların da etkisiyle çiçekler açtı.

Doğa severler yeşile bürünen bölgelerde treking yapıp kamplar kurmaya başladı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Baraşan köyü yakınlarındaki 3 bin yıllık tarihi antik dirhelerin etrafında çiçekler açmaya başladı. Güzel havaları fırsat bilen sporcular, çiçeklerin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Nesim Gökçe isimli sporcu "Günlerdir hava güzel geçiyor bizde bu gün bu güzel havayı fırsat bilip pikniğe geldik. Renk renk çiçekler açmış durumda, normalde bu vakitlerde kar yağıyordu ancak bu yıl kar alçak bölgelere yağmadı. Ama yüksek bölgelerde kar var. Güzel geçiyor burada çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gökçe, "Kış aylarında olamamıza rağmen güzel bir hafta sonununda sporcularla beraber yürüyüşün ardından kamp kurduk. Her yıl bu doğa harikası olan bölgelere geliyoruz. Çok güzel kardelen çiçekleri açmış, bizler için çok güzel bir aktivite oldu. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyoruz'' diye konuştu.