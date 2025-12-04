Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Yeni Delhi’ye giderek 2021’den bu yana ilk Hindistan ziyaretinde bulunacak. Her iki taraftan yetkililerin ‘üst düzey bir ziyaret’ olarak tanımladığı bu temas, iki ülke arasındaki ‘özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığı’ güçlendirmeyi hedefliyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Hindistan ziyaretinde üst düzey toplantılar, iş görüşmeleri ve kültürel ziyaretler yer alacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirilecek ve yarın ise resmi müzakerelere geçilecek. Görüşmeler esnasında 10 hükümetler arası anlaşmanın ve 15’ten fazla ticari sözleşmenin imzalanması öngörülüyor. Aynı zamanda programa göre, Rusya–Hindistan İş Forumu'na katılım sağlanacak ve basın açıklamaları gerçekleştirilecek.

YAŞLI KURT HEYETTEN YİNE DIŞLANDI

Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil olmak üzere 7 bakandan oluşan bir heyet Başkan Putin’e eşlik edecek. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un heyette yine yer almaması dikkat çekti.

Hindistan, 2024-2025 döneminde ikili ticaretin 68.7 milyar dolara ulaşmasıyla Rusya’ya ihracatını önemli ölçüde arttırmayı hedefliyor. Bu dönemde Hindistan’ın ihracatı 4.9 milyar dolar olurken, Rus ham petrolünün ağırlıkta olduğu ithalat 63 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti. ABD’nin, Hindistan’ın Rus petrolü alımlarına son dönemde uyguladığı ek yüzde 25’lik gümrük vergisine rağmen Yeni Delhi, kararlarını uygun maliyet ve enerji güvenliğini esas alarak almayı sürdürüyor.

Ancak Hindistan bir yandan da Washington ile işbirliğine göz kırpıyor.

İşte Hindistan'ın diplomatik bölünmesi tam olarak da bu. Bir tarafta gelişmiş Rus savaş uçaklarının alınması konusu, ucuz petrol ve Soğuk Savaş'ta kurulan sarsılmaz dostluk. Diğer tarafta, teknoloji, ticaret ve yatırım alanlarında ABD ile iş birliği... Bir de unutulmaması gereken kilit nokta: ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini kaldıracağı umudu.

Putin'in, savaşın başlamasından bu yana ilk Hindistan ziyareti, Modi için gergin bir zamana denk geliyor. Yeni Delhi, indirimli Rus petrolü satın almaya devam etmesi nedeniyle Washington'un uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin baskısı altında ve ticaret anlaşması için ABD ile müzakereleri sürdürüyor.

KULLANDIĞI FIRSAT AYAK BAĞI OLDU

Batı'nın 2022'de Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar, Rusya'yı petrol fiyatlarında indirime gitmeye zorladı. Hindistan da bu ucuz petrol fırsatını değerlendirdi. Gelişen ekonomisi ile 1,4 milyarı aşan nüfusunu desteklemek için Hindistan, Rus ham petrol alımlarını önemli ölçüde artırdı ve Kremlin'in en büyük alıcılarından biri haline geldi.

Batı'dan gelen kınamalara cevaben Hindistan, temel sorumluluğunun kendi halkına ve ekonomisine karşı olduğunu ısrarla savundu. Ancak Ağustos ayında Trump'ın sabrı tükendi ve Hindistan'a yüzde 50 gümrük vergisi getirdi. Bu, Washington ile olan ticaret açığının yanı sıra Rus petrolü alımları nedeniyle de bir cezaydı.

Trump, Ekim ayında Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik ABD yaptırımlarını açıkladı. Bu yaptırımlar Hindistan'daki ofislere anında yansıdı.

TRUMP'IN BASKISI KENDİSİNE YÜK OLACAK

ABD'nin mali baskısı gerilimi artırdığı gibi Hindistan'ı ayrıca Çin ile yakınlaştırıyor. Bu da küresel ölçekte ABD'nin kaşı mahallesinde yer alan Rusya ile yeniden ilişkilenmenin önünü açacak. ABD'nin gözü bu iki gün boyunca Yeni Delhi'deki zirvede olacak.