Bir ülke daha sigara satın alma yaşını yükseltiyor

Sunak, sigara satın alma yaşını her yıl bir yıl artırmayı ve elektronik sigaraya erişimi kısıtlamayı planladıklarını duyurdu.

Gençlere sigara satışı yasaklanacak

Sunak, lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin yıllık konferansının kapanışında ülke gündemindeki birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sunak, İngiliz parlamentosunda, gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasanın oylamaya sunulacağını kaydetti. Sunak, sigara satın alma yaşının her yıl bir yıl yükseltileceğini, böylelikle daha genç bir neslin sigarasız büyüyebileceğini vurguladı. Sunak, “Bu yasa, bugün 14 yaşında olan bir çocuğa asla yasal olarak sigara satılmayacağı, onların ve nesillerinin sigarasız büyüyebileceği anlamına geliyor.” dedi.

Sunak, halihazırda sigara içen birinin sigara içme hakkını elinden almanın adil olacağına inanmadığını söyledi. Sunak, bu konuda yapılacak oylamanın, “özgür bir oylama” olacağının altını çizdi.

Elektronik sigaraya erişim kısıtlanacak

Sunak, ayrıca, elektronik sigara kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sunak, “Ayrıca, aromalar, ambalaj teşhirleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralara bakarak çocuklarımızın elektronik sigaraya erişimini kısıtlamak için önlemler getireceğiz. Gelecek nesle öncelik vermeliyiz ve ben de bunu yapacağım.” dedi.

Sunak, elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine dair bilimsel araştırmaların devam ettiğini belirtti. Sunak, elektronik sigaranın geleneksel sigaradan daha az zararlı olduğunu savunanların da olduğunu ancak bunun kesin olmadığını ifade etti.