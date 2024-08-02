Bir ürün bedava veriliyorsa asıl ürün sizsinizdir. Orhan Can'dan bir hediye size

Birisi size “bedava ürün” teklif ederse anlayın ki aslında “Ürün” sizsiniz…

Nasıl mı,

arkanıza yaslanın ve sonuna kadar okuyun.

Nasıl kerize geldiğinizi belki idrak edersiniz!

Bakın, bu ülkede gerçek enflasyonu öğrenmek istiyorsanız büyük şirketlerin kendi ürünlerine 6 ay için yaptıkları zamlarına bakın!

Şıpdanadak çözersiniz gerçek enflasyon ne kadar…

Misal, paradan para kazanan şans oyunları oynatıcısına bakın.

Kasa’nın her zaman kazandığı sistemin sahibi, biletlerine yüzde 50 zam yaptı.

Buna göre, yıllık yüzde 100 enflasyon olmalı ülkede.

Emekli ve memura 6 aylık ne zam yapıldı yüzde 25…

Demek, en az yüzde 25 hakkı yendi insanların.

Hadi bunun gözü aç, “ürününe” fahiş zam yaptı.

Hatırlayın, seçimden önce,

Cudi’de bulunan petrol vardı hani…

Hani, traktöre direkt konulunca motoru çalıştıracak olan petrol!

O günlerden sonra

kaç defa mazota benzine zam geldi,

sayısını hatırlayamazsınız…

Ama en güzeli, seçimden önce verilen Bedava doğalgazlardı…

Faturalara ‘O’ olarak geçilen muazzam propaganda…

Saygı duyulacak, şapka çıkartılacak bir zeka ürünü!

İnsanlar gördüklerine inanır.

Faturalarda sıfır yazınca başta emekliler elbet koştular sandıklara…

Sonuç malum tabii…

“Açın camları yakın doğal gazları” lafını hatırladınız mı?

Bilerek yalan söyleyen çığırtkanları hani…

Oysa kendi ‘indiregandilerine’ bakıyordu o yalancılar.

‘Açın camları yakın doğalgazları’ diye bağırırken asıl ‘Ürünün’ “SİZ” olduğunu onlar biliyordu da,

bedava ürünün “Siz” olduğunu ise ‘Siz’ bilmiyordunuz!

Şimdi, yaz ortasında konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 40’a yakın zam yapıldı.

Demek ki yıllık yüzde 80 “çakacaklar”...

6 aylık yüzde 40.

Maaşlara ne zam yapıldı yüzde 25..

Ekonomistler, şimdi buna enflasyon böyle hesaplanmaz diyecekler..

Elbet bizde biliyoruz böyle hesaplanmadığını!

Sadece bir “orantılama” yapıyoruz burada. Karşılaştırma da diyebilirsiniz, mantık yürütmek de...

Aslında düz mantık yaptığımız.

Ama hikayemizin sonucu düz mantık değildir hakikatin ta kendisidir.

Bedava verilen doğalgaz…

Şimdi ise fiyatı uçan bir doğalgaz…

Neyse güzel insanlar neyse,

destanımızın ana fikri şudur:

Yazının başında dedik,

bir şey bedavaysa, büyük olasılıkla aslında ürün sizsiniz!

Sosyal medyada okudum çok hoşuma gitti.

Bir adam hayvanat bahçesi kurmuş.

Giriş ücretini 300 TL yapmış. Ama kimse hayvanat bahçesine gitmemiş.

Adam giriş ücretini 150 TL’ye düşürmüş.

Yine kimse gitmemiş.

Bakmış olmuyor,

ücreti 5 TL’ye düşürmüş. Düşürmüş ama yine kimse gelmemiş.

Sonunda adam girişi ücretsiz yapmış.

Vee hayvanat bahçesi dolmuş taşmış.

Hayvanat bahçesi insanlarla dolunca da adam hayvanat bahçesinin kapısını sessizce kilitlemiş…

Sonra da aslanları serbest bırakmış ve çıkış ücretini 900 TL yapmış…

Tabii,

herkes ücreti ödemek için birbiri ile yarışmış…

Anlayacağınız,

bir şey bedava size veriliyorsa, büyük olasılıkla ürün sizsiniz!

Doğalgazda olduğu gibi…

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E tabii vatandaş doğalgaz kurbanı olunca,

sporun besleyici kanı taraftar takımlarına nasıl destek olacak!

O pahalı lisanslı ürünleri, maç biletlerini nasıl olacak?

Hayat onları, zorla ucuza, işportaya - kaçağa kaydıracak!

Kısaca bu iş futbolu da derinden vuracak…

Neyse anam babam neyse…

Benden bu günlük bu kadar…

OC yine kaçar…

En Kalbi Muhabbetlerimle…

Ben CAN; Orhan Can…