Özellikle gübre, mazot ve elektrik fiyatları ile boğuşan çiftçiler ürünlerini satarken karşılarına çıkan düşük fiyatlara karşı isyan ediyor.

Sosyal medyada gündem olan bir videoda marul üreten çiftçi “Arkadaşlar, kıvırcığın tanesine 2 lira fiyat veriyorlar, satarsam şerefsizim. Buralara koyun yayacağım" dedi. Çiftçiden marul alanlar tanesine 2 lira isterken marketteki satış fiyatı ise 50 lirayı buluyor.

TÜİK’İN VERİLERİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

TÜİK’in açıkladığı tarımda üretici enflasyonu verileri çiftçilerin acı durumunu gözler önüne serdi. Buna göre çiftçilerin üretim masraflarındaki artış ekim ayı itibari ile bir ayda yüzde 4 artış gösterdi. Aralık ayına göre artış yüzde 34,06’yı bulurken yıllık bazda ise 45,40’ı buldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,13 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,35 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,84 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %12,00 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,75 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %137,84 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %28,84 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.