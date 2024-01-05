Bir yıl boyunca onlara 7 Bin 608 lira ödenecek. Bakanlık kararı açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yıllık enflasyon ve Aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık enflasyon 64,77 olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı enflasyon rakamı ise yzür 2,93 çıktı. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklisinin alacağı zamla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de verilecek enflasyon farkı ortaya çıktı.

SOSYAL YARDIM ALANLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK

Peki sosyal yardım ödemelerinen yararlanan vatandaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte bu sorunun yanıtları da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemeleri de zamlanacak. Evde Bakım, maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşları 2024'teki zamlı maaşları ne kadar olacak.

EVDE BAKIM MAAŞINDA HANGİ ORANDA 6 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evde bakım maaşı alanlar memur zammına bağlı olarak sosyal yardım ödemelerini alacaklar. Memur ve memur emeklilerine gelen zamla birlikte evde bakım maaşları 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya çıkacak. Evde bakım maaşı alabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Bunun içinde çeşitli şartlar gerekiyor. Hane halkının tümünün gelirleri hesaplanıyor. Kişi başına düşen gelir asgari ücret olan 17 Bin 2 liranın üçte ikisinden az olması gerekiyor.