Bir yıldır kayıp çocuğun dedesinden itiraf: "İki kere arandım"

Sırbistan'ın Bor şehrine bağlı Banjsko Polje yerleşkesinde kaybolan genç kızın dedesi Çaslav Dragomirović, torunu Danka Ilić'in kayboluşuna dair sürdürülen soruşturmada önemli bilgiler paylaştı. Dragomirović, kızının Banjsko Polje'deki araziye çocuklarla gitmeden önce kendisini aradığını ve durumu haber verdiğini ifade etti. Ayrıca, çocukların oynaması için araziyi temizlediğini de belirtti. Olay günü saat 14.12'de kızının kendisini ikinci kez aradığını ve "Baba, kızım kayboldu" dediğini aktardı. Hemen olay yerine gittiğinde iki üç polis devriyesinin olduğunu gördüğünü ve kızıyla konuşmadan doğrudan su depolarına ve kuyuya doğru koştuğunu söyledi.

DANKA'NIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE DEDENİN GÖZLEMLERİ

Dragomirović, torunu Danka'yı "kendi dünyasında yaşayan, son derece sakin bir çocuk" olarak tanımladı. Yaşıtlarına göre daha iri yapılı olduğunu ancak çağrıldığında pek tepki vermediğini, kendi istediği yönde hızlıca hareket ettiğini belirtti. Daha önce kaybolma gibi bir durum yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Çaslav Dragomirović, soruşturmada ilk kez dile getirdiği bir iddiayla dikkatleri üzerine çekti. Dejan Dragijević'in baba tarafından dedesinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğunu ve nasıl bulunduğunu bilmediğini söyledi. Bu bilgiyi Zlot'tan iki kişiden, bir kadından ve yaşlı bir adamdan duyduğunu belirtti. Bu iddianın köyde doğrulanabileceğini de ifade etti.

SORUŞTURMA VE ŞÜPHELİLER

Danka Ilić'in cesedi henüz bulunamamış olsa da, Bor'dan su idaresi çalışanları Dejan Dragijević ve Srđan Janković cinayetle suçlanıyor. İkili, önce araba çarptıklarını, ardından boğduklarını itiraf etmelerine rağmen daha sonra baskı altında ifade verdiklerini iddia ederek suçlamaları reddettiler. Dragijević'in babası Radoslav Rade Dragijević de cesedi saklamaya yardım etmekle suçlanıyor. Ayrıca, Dragijević'in kardeşi Dalibor da aynı suçtan Nisan 2024'te tutuklu bulunduğu Bor polis karakolunda şüpheli koşullarda hayatını kaybetmişti.