Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü

İnegöl ilçesinin Ertuğrul Caddesi'nde gerçekleşen bu olayda, sürücüler arasındaki yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Diğer kavga ise, Yıldırım ilçesinin Ulus Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasındaki sözlü sataşma fiziksel bir çatışmaya dönüşünce, mahalle savaş alanına döndü ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

Her iki olay da cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.