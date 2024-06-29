Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir yol verme kavgası için değer mi. Polis zor ayırdı. Mahalle savaş alanına döndü

Bursa'da, sürücüler arasında yol verme konusunda başlayan bir anlaşmazlık kavgaya dönüştü ve diğer sürücüler tarafından müdahale edilerek sonlandırıldı. Ayrıca, başka bir olayda, iki grup arasındaki tartışma mahalleyi adeta bir savaş alanına çevirdi.

İnegöl ilçesinin Ertuğrul Caddesi'nde gerçekleşen bu olayda, sürücüler arasındaki yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Diğer kavga ise, Yıldırım ilçesinin Ulus Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasındaki sözlü sataşma fiziksel bir çatışmaya dönüşünce, mahalle savaş alanına döndü ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi.

Her iki olay da cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

aw236287-04.jpg

aw236287-03.jpg

aw236287-02.jpg

aw236287-01.jpg

İlgili Haberler
Bursa'da trafik kazası
Bursa'da trafik kazası
Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı
Bursa'da motosikletler kafa kafaya çarpıştı
Son Haberler
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor Gündem
Çiftçiye elektrik zulmü. Elektriği kesilen çiftçinin tarlası kuruyor
Erden Timur nereden çıktı Spor
Erden Timur nereden çıktı
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar Spor
Mourinho tercihini yaptı. İlk maçında flaş karar
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga Yerel Haberler
Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu Gündem
Yakalanmamak için sahte Irak kimliği yaptırmış. Bu da oldu
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı Magazin
Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı