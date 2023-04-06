Bir zamanlar 'Bu fasulye yedi buçuk lira' sözleriyle şarkılara konu olmuştu. İşte o fasulyenin güncel fiyatı

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın alım gücü erirken yurttaş, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğine geldi. Son 5 yılda ise batan esnaf sayısı yarım milyonu geçti. Türkiye’de yükselen enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşlar geçim derdine düştü.

Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte, birçok ürün ve hizmetin fiyatı aldı başını gitti. Birçoğu emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın da aldığı para daha cebine girmeden eriyor.

Çöken ekonomiye çözüm bulamayan ve her fırsatta "sabır" ve "destek" çağrısında bulunan hükümet kanadı ise şimdi seçim propagandalarına başladı.

Enflasyon her ay rekor tazelemeye, yaşanan ekonomik kriz vatandaşları her açıdan zorlamaya devam ediyor. Hükümete yakın TÜİK'in yüzde 55.18 dediği Mart ayı enflasyonunu; ENAG yüzde 126,91 olarak açıklamıştı.

Pahalılık yüzünden mutfaktaki yangın da büyüyerek sürüyor. Eskiden markete, pazara gidip poşet poşet alışveriş yapan vatandaşlar isyanda.

Son olarak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesinde paketlenmiş şekilde satılan fasulyenin kilosunun 69,90 TL olduğu görüldü.

O fotoğraf sosyal medyada “Bir zamanlar "Bu fasulye yedi buçuk lira" sözleriyle şarkılara konu olan fasulyenin güncel satış fiyatı” notuyla paylaşıldı.