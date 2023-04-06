6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bir zamanlar 'Bu fasulye yedi buçuk lira' sözleriyle şarkılara konu olmuştu. İşte o fasulyenin güncel fiyatı

Bir zamanlar 'Bu fasulye yedi buçuk lira' sözleriyle şarkılara konu olmuştu. İşte o fasulyenin güncel fiyatı

Bir zamanlar "Bu fasulye yedi buçuk lira" sözleriyle şarkılara konu olan fasulyenin güncel fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 21:50
Takip Et

Bir zamanlar 'Bu fasulye yedi buçuk lira' sözleriyle şarkılara konu olmuştu. İşte o fasulyenin güncel fiyatı

Bir zamanlar 'Bu fasulye yedi buçuk lira' sözleriyle şarkılara konu olmuştu. İşte o fasulyenin güncel fiyatı
+
Aa
-

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın alım gücü erirken yurttaş, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğine geldi. Son 5 yılda ise batan esnaf sayısı yarım milyonu geçti. Türkiye’de yükselen enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşlar geçim derdine düştü.

Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte, birçok ürün ve hizmetin fiyatı aldı başını gitti. Birçoğu emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın da aldığı para daha cebine girmeden eriyor.

Çöken ekonomiye çözüm bulamayan ve her fırsatta "sabır" ve "destek" çağrısında bulunan hükümet kanadı ise şimdi seçim propagandalarına başladı.

Enflasyon her ay rekor tazelemeye, yaşanan ekonomik kriz vatandaşları her açıdan zorlamaya devam ediyor. Hükümete yakın TÜİK'in yüzde 55.18 dediği Mart ayı enflasyonunu; ENAG yüzde 126,91 olarak açıklamıştı.

Pahalılık yüzünden mutfaktaki yangın da büyüyerek sürüyor. Eskiden markete, pazara gidip poşet poşet alışveriş yapan vatandaşlar isyanda.

 

Son olarak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesinde paketlenmiş şekilde satılan fasulyenin kilosunun 69,90 TL olduğu görüldü.

O fotoğraf sosyal medyada “Bir zamanlar "Bu fasulye yedi buçuk lira" sözleriyle şarkılara konu olan fasulyenin güncel satış fiyatı” notuyla paylaşıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
3
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
4
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
6
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
7
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu
﻿Trabzonspor'da Sergen Yalçın'la ilk görüşme yapıldı. İşte sonuç. Flaş Beşiktaş detayı
﻿Trabzonspor'da Sergen Yalçın'la ilk görüşme yapıldı. İşte sonuç. Flaş Beşiktaş detayı
﻿Trabzonspor'da Sergen Yalçın'la ilk görüşme yapıldı. İşte sonuç. Flaş Beşiktaş detayı
﻿Fabrika personelini taşıyan servis devrildi: 7 yaralı   
﻿Fabrika personelini taşıyan servis devrildi: 7 yaralı   
﻿Fabrika personelini taşıyan servis devrildi: 7 yaralı   
﻿Gazeteci Umur Talu milletvekili adayı oldu
﻿Gazeteci Umur Talu milletvekili adayı oldu
﻿Gazeteci Umur Talu milletvekili adayı oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi Fenerbahçe'nin
﻿Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi Fenerbahçe'nin
﻿Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi Fenerbahçe'nin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.